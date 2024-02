Nell’anticipo dell 18:00 della ventiseiesima giornata di Serie A, si sono affrontate Salernitana e Monza. Per i padroni di casa solo una vittoria poteva riaccendere le speranze per una salvezza quasi impossibile. Gli ospiti invece volevano dare seguito alla prestigiosa vittoria sul Milan.

Seppur una partita ben giocata dalla squadra di Liverani, i granata non hanno trovato la via del gol. Mentre proprio nell’ultima fase della partita gli uomini di Palladino hanno trovato prima il gol del vantaggio con Maldini e poi quello del definitivo 0-2 di Pessina.

La Salernitana resta ultima con 13 punti, mentre il Monza sale a 36, proseguendo positivamente il suo campionato.