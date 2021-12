Serie A, Salernitana-Inter 0-5. I nerazzurri si confermano in vetta alla classifica

L’Inter vince 5-0 sul campo della Salernitana in una partita senza storia, valida per la diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri si confermano così in vetta alla classifica, con 43 punti, mentre la Salernitana rimane ultima con 8 punti. Apre le danze Perisic all’11’, poi raddoppia Dumfries al 33′. Nel secondo tempo finiscono sul tabellino dei marcatori anche Sanchez (52′), Martinez (77′) e Gagliardini (87′). Ammonito Barella, che era diffidato e salterà quindi il prossimo match contro il Torino.