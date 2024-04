L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 33esima giornata di Serie A. La sfida dell’Olimpico, tra Roma e Bologna, in programma lunedì alle 18:30, sarà diretta da Maresca, assistito da Passeri e Costanzo. Il IV ufficiale sarà Sacchi, mentre in sala Var ci saranno Irrati e Chiffi come Avar.

Con i giallorossi, sono 17 i precedenti, suddivisi in 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Bilancio di poco meno negativo per la squadra di Thiago Motta, con 13 precedenti, divisi in 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.