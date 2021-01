Serie A, poker Napoli contro il Cagliari. L’Atalanta passeggia col Sassuolo

Anno nuovo, vecchie abitudini. Ricaricate le batterie, la Serie A è ripartita con la quindicesima giornata. Un turno di campionato dal sapore antico, data la contemporaneità delle cinque gare alle ore 15. Gare che hanno spostato gli equilibri della classifica. L’Atalanta vince con il Sassuolo per 5-1 grazie alle reti di Duvan Zapata (11′, 49′), Matteo Pessina (45′),Robin Gosens (57′) e Luis Muriel (67′). Innocua la rete di Vlad Chiriches (75′) Gli Orobici salgono così a 25 punti, a -5 dalla Roma.

La squadra giallorossa viene raggiunta dal Napoli. I partenopei si impongono per 2-1 sul Cagliari con la doppietta di Piotr Zielinski (25′ e 62′) ed il sigillo finale di Hirving Lozano (74′). Chiude i giochi il rigore trasformato da Lorenzo Insigne (84′). Ai sardi non basta il gol di Joao Pedro (60′). I partenopei si portano così a 28 punti, a –2 dalla formazione di Paulo Fonseca, vittoriosa per 1-0 contro la Samp di Ranieri grazie al gol di Edin Dzeko.

Pareggio invece nel derby dell’Appenino tra Fiorentina e Bologna. Parità tra Genoa e Lazio. L’ex giallorosso Mattia Destro (58′) annulla l’iniziale vantaggio di Ciro Immobile (15′) su rigore. Lo scontro per la lotta retrocessione va invece al Torino, vittorioso sul Parma per 1-0 con la rete di Wilfried Singo e Armando Izzo (88′).