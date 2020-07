Serie A, Parma-Napoli 2-1. Tre rigori decidono il match, i partenopei restano a -2 dalla Roma

Sorpresa dall’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Al Tardini il Parma si impone sul Napoli per 2-1. Nonostante il pallino della gara sia stato per lo più in mano agli uomini di D’Aversa, i padroni di casa sono riusciti ad aggiudicarsi i 3 punti grazie a due gol su rigore. Allo scadere del primo tempo era arrivato il primo vantaggio dei ducali, firmato Caprari. Nel corso della ripresa, sempre dal dischetto, Insigne aveva pareggiato i conti, prima del definitivo 2-1 firmato Kulusevski (ancora una volta su rigore) a pochi minuti dal termine dell’incontro. Con questo risultato il Napoli rimane settimo a quota 56 punti, due in meno della Roma che tra qualche minuto scenderà in campo contro la SPAL.