Parma e Crotone presto scenderanno in Serie B, ma oggi hanno dato un grandissimo spettacolo. Al Tardini è finita per 4-3 per i ragazzi di Cosmi. Protagonista del match Simy (doppietta) che ha deciso la partita su calcio di rigore. In rete, per gli ospiti, anche Magallan e Ounas, anche lui mattatore della gara. Per i padroni di casa non bastano Gervinho, Hernani e Mihaila.