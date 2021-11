Serie A: Napoli-Verona 1-1, ancora a segno Simeone. La Lazio vince 3-0 con la Salernitana

Terminano i due posticipi delle 18 della dodicesima giornata di Serie A. Il Napoli pareggia 1-1 in casa con il Verona – che termina la partita in 9, espulsi Bessa e Kalinic-, in gol ancora Simeone (13′), poi il pareggio firmato da Di Lorenzo (18′). La Lazio vince 3-0 all’Olimpico con la Salernitana, reti di Immobile (31′), Pedro (36′) e Luis Alberto (69′). La classifica adesso vede i biancocelesti superare la Roma, piazzandosi al quinto posto con 21 punti, mentre il Napoli si porta momentaneamente al primo posto, in attesa del derby tra Milan e Inter. Decimo posto, con 16 punti, per il Verona, mentre la Salernitana rimane penultima a 7.