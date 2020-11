Serie A, Napoli-Milan 1-3. La doppietta di Ibrahimovic e il gol di Hauge trascinano i rossoneri al primo posto in classifica

È finita la gara allo stadio San Paolo tra Napoli e Milan, posticipo valido per l’ottava giornata di Serie A. Partita bellissima e ricca di emozioni che si sblocca al 20′ con una torsione di Ibrahimovic bravissimo a sfruttare un assist delizioso del solito Theo Hernandez. Le squadra fanno gioco e il Napoli crea alcune occasioni con Mertens prima e con Bakayoko poi che non sfrutta nell’area piccola un’occasione ghiotta. Al 54′ è ancora Ibrahimovic a metterla dentro di ginocchio su assist di Rebic. Il Napoli accorcia poi le distanze con Mertens al 63′ ma l’espulsione di Bakayoko al 65′ complica la situazione. I rossoneri trovano anche il terzo gol con Jesn Hauge al 93′ che chiude di fatto la gara. Il Milan si trova così capolista a 20 punti in classifica. Il Napoli rimane al sesto posto insieme ad Atalanta e Lazio.