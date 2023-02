Serie A: Napoli corsaro ad Empoli, si impone per 0-2

Il Napoli espugna il Castellani. Agli azzurri basta un tempo per chiudere la pratica Empoli.

Prima un’autorete di Ismajli al 17’ e poi il solito Osimhen (28’) sempre più capocannoniere della serie A con 19 reti.

Nella seconda parte di gara da segnalare un gol annullato per fuorigioco al numero 9 azzurro al minuto 61.

Al 67’ invece Mario Rui (Napoli) viene espulso, dopo il controllo al VAR di Ayroldi per un fallo di reazione su Caputo.

Il Napoli allunga in classifica sull’Inter che giocherà a Bologna domani alle ore 12.30. Sulla Roma sono 21 i punti di distacco, i giallorossi potrebbero accorciare le distanze già Martedì sera quando la squadra scenderà in campo a Cremona.

Ultimo match in programma per gli anticipi della 24esima giornata di campionato, Lecce-Sassuolo alle 20.45.