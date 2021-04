Serie A, Milan-Sampdoria 1-1: Hauge recupera Quagliarella. Rossoneri a -5 dall’Inter

Finisce con un pareggio la sfida tra Milan e Samdporia, prima partita della ventinovesima giornata di Serie A. Ambedue le formazioni avevano ottenuto una vittoria prima della sosta. La formazione di Pioli contro la Fiorentina (2-3), mentre quella di Ranieri contro il Torino (1-0. Il primo tempo è a tinte blucerchiate. I liguri dettano il ritmo, soprattutto nella prima mezz’ora dove cercano di sbloccare la gara. Donnarumma, però, è attento sul tiro di Gabbiadini nei primi minuti e sul colpo di testa di Augello dopo. Passati gli spauracchi e la furia della Samp, il Milan cerca di reagire. Ci provano sia Ibrahimovic che Calhanoglu su punizione, ma entrambe le conclusioni vengono respinte dalla barriera.

Leggi anche: Diawara: “Oggi è una gara importante per dimenticare quello che abbiamo fatto prima della sosta”

Ad inizio ripresa la Sampdoria sblocca il risultato. Scellerato ed impreciso passaggio di Theo Hernandez verso Kessié, Quagliarella (57′) intercetta e con un pallonetto scavalca Donnarumma. Subito dopo i blucerchiati pagano dazio per il vantaggio: scivolata di Silva su Castillejo, doppia ammonizione e conseguente espulsione per il portoghese. Forti dell’uomo in più, i rossoneri cercano la strada che porta al pareggio. Ci vanno vicinissimi all’82: bel suggerimento di Hauge per Rebic, il cui tocco scavalca Audero ma Colley salva prima che il pallone superi la linea. Il pareggio è però una questione di minuti. Errore di Keita, Kessié e Ibrahimovic orchestrano il contropiede concluso da Hauge (88′), bravo nell’insaccare con l’interno destro. Nei minuti di recupero brivido per la Samp con la traversa colpita da Kessié.

Leggi anche: Marlon: “Vogliamo arrivare il più in alto possibile”

Il Milan si porta a 60 punti, cinque in meno dell’Inter impegnata questa sera con il Bologna. La Sampdoria, invece, sale a 36 punti, a due lunghezze di distanza dal Verona e a tre dal Sassuolo, avversario alle 15 della Roma.