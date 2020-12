Serie A, Milan-Parma 2-2. Pareggio firmato Theo Hernandez

Finita la gara a San Siro tra Milan e Parma, ultima dell’undicesimo turno di Serie A. Partita difficile per i rossoneri che incontrano una squadra ostica e difensiva pronta a ripartire con gli attaccanti. Il vantaggio arriva proprio grazie a Gervinho che crea lo spazio per servire al rimorchio Hernani che infila Donnarrumma al 13′. Il Milan prova a spingere e prima si vede annullare al 23′ un gol di Castillejo e poi si deve arrendere ai quattro legni. Nel secondo tempo arriva addirittura il raddoppio dei Ducali che sfruttano un bel cross di Hernani, finalizzato da Kurtic. I rossoneri accorciano le distanze con Theo Hernandez sugli sviluppi di calcio d’angolo e poi pareggiano sempre col francese al 91’con un bel sinistro da fuori. Il Milan si porta a 27 punti, al primo posto in classifica. Il Parma rimane al quattordicesimo posto con 11 punti.