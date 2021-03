Serie A, Milan-Napoli 0-1. Politano regala i tre punti ai partenopei

È terminato il match tra Milan e Napoli. I partenopei si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Politano. Allo squillo iniziale di Calhanoglu, il Napoli ha risposto con il tiro di Zielinksi. La conclusione del polacco è insidiosa, ma Donnarumma è attento e para. Alla mezz’ora i partenopei si rendono nuovamente protagonisti, sempre con Zielinkski. Da buona posizione, il centrocampista mette di poco a lato. Il Milan prova dunque a farsi vedere dalle parti di Ospina. Il primo tentativo è con Leao, con il portiere messicano che neutralizza la conclusione in due tempi. Qualche minuto ci prova Calhanoglu, che spedisce alto sopra la traversa.

Nella ripresa il Napoli continua a tenere il pallino del gioco e si porta in vantaggio. I partenopei recuperano palla a centrocampo con Hysaj che gira a Zielinski, svelto nel servire Politano (50′): dal vertice dell’area di rigore l’esterno scuola Roma non sbaglia e batte Donnarumma. Sfruttando il momento di dominio, gli azzurri cercano anche il raddoppio con Ruiz da fuori area. Donnarumma risponde, anche sulla ribattuta. Il Milan arranca a trovare una chance. Quando arriva, però, non la sfrutta. Il Napoli sale così a 50 punti, raggiungendo la Roma. Ora la formazione di Fonseca – caduta quest’oggi per 2-0 contro il Parma – è sesta a +4 sulla Lazio.