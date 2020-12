Serie A, Milan-Lazio 3-2, Napoli-Torino 1-1. La Roma è terza in classifica

Termina la quattordicesima giornata di Serie A, l’ultima del 2020. Finisce 3-2 a San Siro tra Milan e Lazio, 2-2 il risultato finale tra Bologna e Atalanta, con i padroni di casa che riescono a recuperare il momentaneo vantaggio dei bergamaschi (doppietta di Muriel) grazie alle reti di Tomiyasu e Paz. Pareggia 1-1 nei minuti di recupero il Napoli contro il Torino, vince il Sassuolo in casa della Sampdoria 3-2, tre punti anche per il Genoa in casa dello Spezia (1-2 il risultato finale) e per il Benevento che vince 2-0 contro l’Udinese. Adesso la classifica vede la Roma in solitaria al terzo posto, alle spalle di Milan e Inter e davanti a Sassuolo, Napoli e Juventus.