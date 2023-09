È da poco terminata per 2-0 la sfida tra Milan e Lazio andata in scena a San Siro. A decidere il match sono le due reti di Pulisic e Okafor. Brillante prestazione anche per Leao che ha confezionato i due assist per le reti. I rossoneri conquistano la vetta in solitaria, in attesa della sfida dei “cugini” dell’Inter contro la Salernitana. I biancocelesti restano a quota 7 punti in 14esima posizione. Nel prossimo turno la squadra di Pioli e quella di Sarri affronteranno rispettivamente Genoa e Atalanta.