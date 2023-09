Si è da poco conclusa Salernitana-Inter per 0-4. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, Lautaro Martinez entra e cambia la partita servendo un poker agli uomini di Sousa. El Toro regala i tre punti ai nerazzurri che riconquistano la vetta della classifica a parità di punti con il Milan. Non c’è invece luce in fondo al tunnel per i Granata che non hanno ancora mai ottenuto una vittoria in queste prime sette giornate di Serie A. Al momento il tecnico Paulo Sousa è ritenuto il principale colpevole, non è da escludersi un cambiamento in panchina vista la penultima posizione in classifica. Nella prossima giornata Inter e Salernitana sfideranno rispettivamente Bologna e Monza.