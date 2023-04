Serie A, Milan-Empoli 0-0. Frenano anche i rossoneri a San Siro

Questo venerdi di 29′ giornata di Serie A è stato caratterizzato dallo stop delle milanesi. Prima l’Inter all’Arechi contro la Salernitana e ora il Milan a San Siro contro l’Empoli. Partita terminata a reti inviolate con numerose occasioni da goal per i rossoneri. Al 59′ l’arbitro Mercenaro viene richiamato al var per un possibile rigore Milan seguito dal check over, tocco di mano che non viene considerato determinante. Al 90′ Giroud aveva sbloccato il match su cross di Florenzi ma la sala VAR segnala il tocco di mano dell’attaccante francese.

Domani vietato sbagliare per la Roma, occasione ghiotta di portarsi al terzo posto solitario a quota 53.