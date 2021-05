Serie A, Milan-Benevento 2-0. Calhanoglu e Hernandez rilanciano i rossoneri

Finita la partita tra Milan e Benevento, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Partita importantissima sia in chiave Champions che per la lotta per non retrocedere. Ma i rossoneri sono più affamati e al 6′ sono già avanti: accelerazione di Calhanoglu che scambia con Saelemaekers e sfrutta al meglio un velo di Kessiè per calciare di prima intenzione e superare Montipò. Il gol sblocca che la gara che diventa a senso unico: al 14′ Saelemaekers avrebbe il pallone del raddoppio che si infrange sul muro del portiere del Benevento.

Pochi minuti più tardi Leao sfiora il raddoppio che calcia in porta dopo un assist di Kessiè, ma Montipò neutralizza il tiro. Nel secondo tempo occasioni da una parte e dall’altra, ma il Milan raddoppi al 61′ con un gran gol di Theo Hernandez che segna con il tap in vincente dopo un tiro di Ibrahimovic. Il Milan si porta momentaneamente al secondo posto con 69 punti in classifica. Il Benevento rimane terzultimo con 31 punti, a rischio retrocessione.