Serie A, lo Spezia ferma l’Inter sul pareggio. La Juventus supera il Parma

Finiscono le prime gare della 32esima giornata di Serie A. Lo Spezia ferma sul pareggio la capolita Inter. Al vantaggio firmato Farias risponde il gol di Perisic. I nerazzurri confermano loro posizione e si portano a +9 dal Milan. Vince invece la Juventus contro un Parma decisamente in grande forma. Al gol di Brugman risponde la doppietta di Alex Sandro e il gol di De Ligt.

In zona retrocessione il Crotone perde ancora e avvicina sempre di più la retrocessione. Allo Scida basta un gol dell’intramontabile Fabio Quagliarella. Torna a vincere invece il Cagliari a Udine grazie al rigore messo a segno da Joao Pedro. Pareggiano invece Torino e Benevento rispettivamente contro Bologna e Genoa. Al Dall’Ara passano in vantaggio gli emiliani con Barrow per poi essere raggiunti da un eurogol di Mandragora. Al Ferraris succede tutto nel primo tempo: apre le danze il rigore di Viola, pareggio firmato Pandev. Nuovo vantaggio con Lapadula e di nuovo pareggio del macedone che arriva a 100 gol in Serie A.