Serie A, l’Inter vince lo Scudetto: l’Atalanta pareggia contro il Sassuolo. Pari anche per Napoli e Fiorentina

L’Inter vince lo Scudetto grazie al pareggio dell’Atalanta. Questo pomeriggio alle 15:00 infatti si sono giocate tre partite di Serie A, tutte terminate con un pari. Il Napoli ha pareggiato 1-1 contro il Cagliari. I sardi sono riusciti a pareggiare in extremis grazie al gol di Nandez al 94′. La rete nel primo tempo di Osimhen non è bastato per regalare la vittoria ai partenopei. Al Dall’Ara invece si è disputata una gara molto frizzante terminata 3-3. Un super Palacio, autore di una splendida tripletta, risponde alla doppietta di Vlahovic e alla rete di Bonaventura. Infine il Sassuolo è riuscito a fermare l’Atalanta pareggiando 1-1 grazie a Berardi che ha risposto a Gosens. Al Mapei è successo di tutto con due espulsioni (Gollini e Marlon), un rigore sbagliato da Muriel ed un gol annullato dal VAR a Locatelli.