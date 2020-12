Serie A, l’Inter rimonta il Cagliari: 1-3 per i nerazzurri. Milan a -2

Nel lunch match dell’undicesima giornata, l’Inter vince per 1-3 contro il Cagliari. Ad aprire le marcature sono i padroni di casa con la rete di Riccardo Sottil (42′). La ripresa, però, vede la squadra di Antonio Conte salire in cattedra. Nicolò Barella, ex di turno, pareggia (77′) i conti. Negli ultimi minuti arriva poi la rimonta. Danilo D’Ambrosio firma il sorpasso (84′), certificato dal sigillo di Romelu Lukaku (90+4′). I nerazzurri salgono ora al secondo posto in classifica con 24 punti.