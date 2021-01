Serie A, l’Inter annienta il Crotone: 6-2 e nerazzurri al primo posto

L’Inter non perde la scia. Nella prima gara del 2021, la formazione di Antonio Conte vince per 6-2 contro il Crotone. L’iniziale forcing dei calabresi viene finalizzato dal colpo di testa di Zanelatto (12’), ben servito da Messias sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I nerazzurri trovano l’immediato pareggio con Lautaro Martinez (20’), abile nell’eludere Marrone e ribadire alle spalle di Cordaz. Scaldati i giri del motore, l’Inter trova poi anche il raddoppio con l’autorete di Marrone (31’). Il Crotone, però, non si abbatte e si riversa subito in area e trova il pareggio: Vidal colpisce Reca, Aureliano consulta il Var e decreta il rigore. Dagli undici metri Golemic (36′) trasforma.

Nella ripresa la gara si apre ancora con la doppietta di Lautaro Martinez (56′). Il risultato viene poi incrementato da Romelu Lukaku. Il centravanti belga vince il duello con Luperto e con il sinistro cala il poker. Non è però finita qui. Al 79′ Lautaro Martinez firma la tripletta ribadendo in rete la respinta di Cordaz sul tiro di Perisic. L’argentino ribadisce in rete. Negli ultimi minuti, infine, Hakimi firma il proprio nome su tabellino. In attesa della gara del Milan contro il Benevento (ore 18), l’Inter sale il primo posto a 36 punti.