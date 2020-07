È terminato il match tra Lazio e Lecce valido per la 31esima giornata di Serie A. I giallorossi hanno battuto 2-1 i biancocelesti grazie alle reti di Babacar e Lucioni. Gli uomini di Inzaghi rimangono così a -7 dalla vetta in attesa del match di questa sera tra Juventus e Milan dove i bianconeri potrebbero allungare ancora di più il proprio vantaggio in testa alla classifica.