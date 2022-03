Serie A, Lazio-Venezia 1-0 i biancocelesti salgono al quinto posto in classifica

La 29° giornata di Serie A si conclude con il match tra Lazio e Venezia. Nel primo tempo è la squadra di Sarri a fare la partita, ottimo possesso palla, ma poco incisivi nella fase offensiva. Al 43′ Zaccagni viene ammonito per simulazione, era diffidato, salterà il derby con la Roma domenica 20 marzo. I primi 45 minuti di gioco si concludono 0-0 all’Olimpico. La Lazio passa in vantaggio nella ripresa al 49′ grazie alla rete di Immobile, il gol viene annullato dal Var per fuorigioco. Dopo pochi minuti Luiz Felipe va a terra in area di rigore dopo un colpo al volto subito da Crnigoj. Calcio di rigore per i biancocelesti, sigla la rete dell’1-0 Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste raggiunge quota 144 reti con la maglia della Lazio superando Silvio Piola. Fischio finale la Lazio batte il Venezia per 1-0.