Nel posticipo del 28esimo turno di Serie A, la Lazio cade in casa contro l’Udinese per 1-2. Succede tutto in 4 minuti: al 47’ Lucca porta avanti gli ospiti, poi l’autogol di Giannetti al 49’ mette tutto in parità, ma al 51’ arriva il gol decisivo di Zarraga. Nel recupero arriva l’espulsione di Perez per doppia ammonizione. I biancocelesti, restano a quota 40, al nono posto. Balzo in classifica dei friulani, che superano 4 squadre e arrivano a 27 punti, al tredicesimo posto.