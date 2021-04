Serie A, Lazio-Torino sarà giocata il 18 maggio

Ora è ufficiale. Lazio-Torino, rinviata lo scorso 2 marzo, sarà giocata il 18 maggio. La decisione finale è stata presa dal Consiglio di Lega nella giornata di oggi. Rimane il malumore delle squadre che stanno lottando per la retrocessione che si vedono falsato il campionato. Il match non si disputò per i tantissimi casi di Covid nella squadra di mister Nicola. Lo riporta Sky Sport.