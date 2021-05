E’ terminata Lazio-Torino, gara valida come recupero della venticinquesima giornata, col risultato di 0-0. I granata hanno cercato in ogni modo quel punto che li consentisse di salvarsi e ce l’hanno fatta: in Serie B ci va il Benevento. Perdendo, sarebbe stata decisiva la gara con i campani dell’ultima giornata. Immobile ha anche sbagliato un calcio di rigore a pochi minuti dalla fine.