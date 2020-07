Serie A, Lazio-Sassuolo 1-2. Caputo nel finale regala i tre punti ai neroverdi

Termina 1-2 la sfida allo Stadio Olimpico tra Lazio e Sassuolo. Nel primo tempo Luis Alberto trova il momentaneo vantaggio, dopo la rete annullata a Raspadori per fuorigioco. L’attaccante neroverde classe 2000 trova di nuovo la rete nel secondo tempo, portando il punteggio sull’1-1. E’ Caputo a chiudere definitivamente la partita al 91′, regalando i tre punti alla squadra allenata da De Zerbi. La Lazio resta ferma a 68 punti in classifica, in attesa dell’Atalanta, terza a 66. Il Sassuolo invece si piazza all’ottavo posto, alle spalle del Milan, con 46 punti.