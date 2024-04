Tramite il proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato le fasi di vendita per la sfida contro il Bayer Leverkusen. Il match è in programma il 9 maggio:

Scatterà alle ore 12 di lunedì 29 aprile la vendita dei biglietti di Bayer Leverkusen-Roma, ritorno delle semifinali di Europa League, giovedì 9 maggio alla BayArena. La prima fase sarà riservata ai titolari di entrambi gli Abbonamenti AS Roma (Serie A + Coppe). Il prezzo del Settore Ospiti (Settori SG1-SG2-SG3) è di 15 euro. Per i disabili in sedia a rotelle (Sud Tribune), è di 16 euro incluso accompagnatore.

Modalità di acquisto

La procedura online prevede l’acquisto di un voucher (formato .pdf) che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per l’accesso al settore ospiti dello Stadio BayArena.

In tutte le fasi di vendita, potrà essere acquistato massimo un biglietto per transazione.

Il biglietto, esclusivamente in versione PDF, sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18 di martedì 7 maggio.

Fasi di acquisto su asroma.com

PRELAZIONE ABBONATI 23/24: riservata ai titolari di entrambi gli Abbonamenti AS Roma emessi per la stagione 2023/24 (Abbonamento Serie A + Abbonamento Coppe), partirà alle ore 12 di lunedì 29 e si concluderà alle ore 12 di martedì 30 aprile.

Per finalizzare l’acquisto su asroma.com dovrà essere inserito, nell’apposito campo di login, il PNR dell’abbonamento Serie A 23/24 e la data di nascita.

EVENTUALE VENDITA LIBERA: partirà alle ore 13 di martedì 30 aprile e terminerà alle 13 di giovedì 2 maggio.

Prima di procedere all’acquisto è obbligatorio creare un account personale MYASR e potrà essere acquistato un solo voucher per transazione ed account. L’acquisto del biglietto per questa partita non costituirà alcun diritto di prelazione per l’eventuale finale. Su indicazione del Bayer Leverkusen, non sarà possibile scegliere il posto e l’assegnazione avverrà a partire dal settore SG1. Per questa partita, al fine di ottenere la massima capienza disponibile, il settore ospiti sarà configurato in modalità “Standing Room” (sola disponibilità di posti in piedi).”

asroma.com