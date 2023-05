Serie A, Lazio-Lecce 2-2. Pareggio di Milinkovic Savic al 94’

Al via la 35ª giornata di serie A con la sfida tra Lazio e Lecce. Biancocelesti subito in sofferenza, il Lecce parte benissimo procurandosi un rigore che viene però calciato fuori da Strefezza. Al sbloccare il match è però Luis Alberto che inventa e Immobile realizza la rete del vantaggio battendo Falcone. Al 48′ Oudin trova la rete del pareggio. Nella ripresa i giallorossi di nuovo in vantaggio con Oudin. Lazio più volte vicino al pari che arriva nei minuti di recupero con Milinkovic Savic. Finisce il pareggio all’Olimpico.