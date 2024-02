Serie A, Lazio-Bologna 1-2: i rossoblù espugnano l’Olimpico in rimonta

All’Olimpico è andato in scena lo scontro Champions tra Lazio e Bologna. I rossoblù sono venuti a Roma per continuare a sognare l’Europa dopo la vittoria in settimana contro la Fiorentina. La squadra di Sarri invece per continuare la rincorsa al quarto posto, dopo la vittoria prestigiosa contro il Bayern Monaco.

I padroni di casa partono forte riuscendo a trovare il vantaggio con Isaksen, dopo un’uscita sbagliata di Loukumi. Primo tempo che però viene rovinato da un erroraccio della coppia Luis Alberto-Provedel, che sbagliano il gioco a tre così perdendo la palla in area e permettendo agli emiliani di trovare un isperato pareggio con El Azzouzi.

La seconda frazione è totalmente in mano alla squadra di Motta, che, meritatamente, trova il gol del sorpasso con il migliore in campo: Zirkzee.

Vittoria fondamentale per il Bologna che dopo 25 partite non aveva mai conquistato 45 punti, gli stessi dell’Atalanta quarta e a più 7 sulla Roma sesta.