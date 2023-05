Serie A, l’Atalanta vince in casa contro lo Spezia per 3-2. La Juventus torna alla vittoria per 2-1 con il ritorno al gol di Vlahovic

Tanti gol e tante emozioni negli anticipi delle 18:00 del 33esimo turno di Serie A. In corsa Champions, vincono in casa sia l’Atalanta che la Juventus, rispettivamente in casa contro Spezia e Lecce. De Roon, Zappacosta e Muriel regalano i tre punti a Gasperini nel 3-2 finale. Paredes e Vlahovic fanno sorridere Allegri, non basta il rigore di Ceesay nel 2-1 finale. Pareggio per 3-3 tra Salernitana e Fiorentina: Nico Gonzalez, Ikone e Biraghi pareggiano la tripletta dello straripante Dia. La Sampdoria cade in casa 0-2 con il Torino, letali per i blucerchiati Buongiorno e Pellegri.