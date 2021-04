Serie A, la Sampdoria vince con il Verona. Tre punti anche per l’Udinese

Si apre la 31esima giornata di Serie con due vittore importanti: la Sampdoria vince in rimonta contro il Verona per 3-1 e l’Udinese sbanca Crotone. Al Marassi apre la sfida il gol su punizione di Lazovic. Pareggia i conti Jankto al 46′ e al 78′ arriva il sorpasso su rigore con Gabbiadini. Il gol di Thorsby al 82′ chiude la gara. A Crotone partita movimentata: De Paul apre le danze al 41′, pareggio di Simy su rigore (arrivato a 17 gol stagionali) e alla fine nuovo sorpasso bianconero sempre con De Paul. Il fantasista non si ferma qui: al 90′ l’argentino si fa espellere per un intervento molto pericoloso ai danni di Molina.