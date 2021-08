Serie A, la Lazio travolge lo Spezia 6-1. L’Atalanta non va oltre il pareggio con il Bologna

La Lazio si aggiudica i 3 punti contro lo Spezia nella seconda giornata di Serie A. I biancocelesti però partono male e concedono campo e spazio alla squadra che ligure che al 4′ è già avanti grazie alla rete di Verdi, che da due passi insacca dopo una respinta di Reina al tiro di Gyasi. Da lì in poi è monologo della squadra di Sarri: dopo 1 minuto è Immobile, imbeccato da Pedro in area piccola a pareggiare i conti. La Lazio continua a palleggiare e al 15′ arriva la doppietta: Felipe Anderson serve Luis Alberto che ammortizza per il centravanti della nazionale che scarica un siluro alle spalle di Zoet. Non è tutto. Al 45′ l’arbitro concede un calcio di rigore per un fallo ai danni di Pedro, si presenta Immobile che però si fa iptonizzare da Zoet che mette in angolo. Dal successivo corner è proprio Immobile a realizzare la sua tripletta. Nel secondo tempo la musica non cambia: passa un minuto e Reina lancia lungo per Felipe Anderson che anticipa Amian e con tutta la prateria davanti batte il portiere ligure. L’esulsione di Amian al 54′ complica le cose. Al 70′ c’è gloria anche Hisaj su assist di Luis Alberto. Lo stesso spagnolo al 85′ trova il sesto gol che chiude l’incontro.

L’Atalanta non va oltre il pareggio con un buon Bologna. La squadra di casa parte bloccata, per questo la prima occasione infatti è della squadra rossoblù che al 4′ con Orsolini tenta una sforbiciata in area, ma colpisce male. La risposta della Dea non si fa attendere: percussione di Gosens e palla per Malinovskyi che scambia con Ilicic, tiro mancino angolato che termina di poco a lato. Ancora la squadra di Gasperini pericolosa con un bel tiro di Gosens in area, parato da Skorupski. Nel secondo tempo la squadra bergamasca pressa a tutto campo ed è ancora Gosens il più pericoloso con un tiro al volo. Al 68′ Pessina prova la conclusione da fuori, ma il tiro viene deviato. Al 92′ Matteo Pessina si libera e fa partire un tiro a giro di poco a lato.