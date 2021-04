Serie A, la Juventus passa contro il Napoli. L’Inter vince e consolida il primato

Finito il recupero della 3a giornata tra Juventus e Napoli. Lotta aperta quella delle due compagini, in piena lotta per un piazzamento in zona Champions League. Iniziano meglio i bianconeri subito pericolosi con Ronaldo che da due passi non riesce a mettere in rete un colpo di testa agevole. È un presagio del gol che arriva al 13′: Chiesa fa una giocata stupenda sulla destra con uno slalom su due giocatori, mette dentro per Ronaldo che di prima batte Meret. Nel secondo tempo arriva il raddoppio con Dybala, appena entrato in campo, con un bellissimo tiro a giro. Il rigore trasformato da Insigne al 90′ non cambia la storia. La Juventus si porta al terzo posto in classifica con 59 punti, il Napoli rimane al quinto posto con 56 punti.

Vince anche l’Inter contro il Sassuolo, gara valida per il recupero della 27esima giornata. Sono i nerazzurri a fare la partita ed al 10′ sono già avanti: Young lavora un bel pallone sulla corsia, cross morbido al centro per Lukaku che di testa supera Consigli. La squadra di De Zerbi prova a reagire, ma l’Inter si difende con ordine. Nel secondo tempo Lautaro chiude la gara al 67′ con un diagonale imprendibile. Traorè all’85’ riapre il match, ma è troppo tardi. L’Inter consolida il primo posto con 71 punti.