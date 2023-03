Serie A, la Fiorentina ne fa due alla Cremonese. 1-1 tra Verona e Monza al Bentegodi

Doppio appuntamento con la Serie A alle 15:00 con Cremonese-Fiorentina e Verona-Monza. Per la Fiorentina sembra quasi in discesa visto che sblocca il risultato al 27’ con una rete di Mandragora che, con un tiro angolato, supera Carnesecchi.

Poche azioni da gol hanno caratterizzato il primo tempo del match, l’arbitro Marcenaro rimanda tutto ai prossimi 45 minuti. Al 50’ ci pensa Cabral a raddoppiare il risultato per i viola che, con un assist di Mandragora, la butta dentro gonfiando la rete per la seconda volta.

Verona-Monza finisce in parità, 1-1 al Bentegodi. I due gol arrivano nel secondo tempo rispettivamente firmati da Simone Verdi al 51’ (Verona) e Stefano Sensi al 55’ (Monza). Da segnalare, al 61’, un gol annullato a Caprari (Monza) che, dopo averla messa dentro, vede l’arbitro Piccinini indicare il VAR. Motivo? Fuorigioco.

Con questo risultato la Fiorentina si porta a 34 punti in classifica lasciando la Cremonese ferma a 12 in ultima posizione. Al Verona questo 1-1 sta molto stretto, rimane infatti in zona retrocessione con 19 punti; il Monza invece si porta momentaneamente a +3 dal Sassuolo avversario della Roma oggi all’Olimpico alle 18:00.