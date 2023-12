Sono da poco terminate le partite delle 18.30 di questo venerdì di Serie A. La Fiorentina non si ferma e batte il Torino per 1-0 grazie alla rete di Ranieri all’83’. La Viola occupa così il quarto posto a quota 33 punti, mentre la squadra di Juric resta in decima posizione con 24.

Dopo la sconfitta rimediata con la Roma, il Napoli pareggia per 0-0 allo Stadio Maradona contro il Monza. La squadra biancorossa aveva avuto l’opportunità del vantaggio al 68′ ma Pessina sbaglia dal dischetto e Meret intercetta. Partita molto accesa terminata con l’espulsione di entrambi gli allenatori e numerosi cartellini gialli. I Campani vanno a quota 28 punti in settima posizione, mentre la squadra di Palladino va a 22 punti in undicesima.