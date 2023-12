La sessione di calciomercato invernale è alle porte. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, alcuni club si stanno già muovendo, come ha fatto oggi il Galatasaray, che è interessato a Leonardo Spinazzola. Il club turco si è mosso per il calciatore italiano, ma la squadra di Istanbul non è l’unica pretendente. L’ex Atalanta, infatti, ha anche due offerte dall’Arabia Saudita.