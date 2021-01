Serie A, Juventus-Sassuolo 3-1. Danilo, Ramsey e Ronaldo portano i bianconeri al quarto posto

È finita la gara allo Juventus Stadium tra Juventus e Sassuolo, ultima gara valida per la diciassettesima di Serie A. Partita aperta e piena di di cambi di fronte. Il primo tempo si conclude con poche occasioni e con il rosso sventolato ad Obiang per un fallo ai danni di Chiesa. Nel secondo tempo sono i bianconeri a passare in vantaggio al 50′ con un eurogol di Danilo. Il pareggio arriva poco dopo grazie a Defrel abile a smarcarsi di Bonucci dopo un bel assist di Traorè. La Juve subisce ma passa in vantaggio grazie a Ramsey ben servito da Frabotta. I bianconeri si portano così al quarto posto con 33 punti, il Sassuolo rimane al settimo posto con 29 punti.