Serie A, Juventus-Milan 1-1. Rebic risponde a Morata

Finito l’incontro tra Juventus e Milan allo Juventus Stadium per la sfida valida per il quarto turno di Serie A. I bianconeri, forti del solo punto in classifica, trovano subito la rete del vantaggio al 4′: ripartenza fulminea della Juve su un errore di Theo Hernandez, Dybala serve in profondità Morata che avanza palla al piede e scavalca Maignan con un bel tocco sotto. L’unico squillo del primo tempo è di Tonali con un tiro da fuori. Nel secondo tempo il Milan non molla, ma la prima vera occasione arriva al 69′ con Leao che da sinistra si accentra e lascia partire il destro che sfiora la porta di Sczezny. Poco dopo arriva il pareggio di Rebic: traversone di Tonali, pallone messo in mezzo per il croato che si libera facilmente della marcatura di Locatelli e di testa manda alle spalle di Sczezny.