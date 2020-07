Serie A, Juventus-Lazio 2-1. Una doppietta di Ronaldo stende la formazione di Inzaghi

La Juventus batte la Lazio per 2-1 nella 34esima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo che si è chiuso sullo 0-0, la squadra di Sarri è partita subito forte nella seconda frazione: a portare in vantaggio i bianconeri è stato Ronaldo su rigore al 51′ e lo stesso portoghese ha raddoppiato al 54′. Per la Lazio è andato a segno Immobile su penalty al minuto 83, ma la rete del centravanti biancoceleste non ha cambiato le sorti della partita. La Juventus con questi tre punti si porta a +8 sull’Inter seconda a 72 punti, mentre la Lazio manca l’aggancio proprio alla squadra di Conte, rimanendo ferma a 69.