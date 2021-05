Serie A, Juventus-Inter 3-2: la doppietta di Cuadrado ed il gol di Ronaldo portano i bianconeri al quarto posto

La piccola vendetta è servita. La Juventus si aggiudica un folle derby d’Italia: i bianconeri trionfano 3-2 contro l’Inter. In attesa delle sfide di domani del Napoli contro la Fiorentina, la Juventus aggancia il quarto posto a quota 75 punti.

Gli acuti di Kulusevski e Chiesa nel primo quarto d’ora spianano la strada per il vantaggio di Ronaldo. Darmian sbraccia Chiellini, Calvarese consulta il Var ed assegna il rigore. Handanovic neutralizza il tiro di Ronaldo, ma nulla può sulla ribattuta (24’). Chi di rigore ferisce, di rigore perisce. L’Inter è punta nell’orgoglio e al 35’ pareggia. De Ligt atterra Lautaro, ancora on field review e quindi rigore. Dal dischetto Lukaku riapre la partita. Sul finire di primo tempo, però, la Juve ripristina il vantaggio. Allo scadere del recupero, Eriksen devia il potente tiro di Cuadrado ingannando così Handanovic (45+4’).

Ad inizio ripresa Lautaro cerca il nuovo pareggio: il tiro lambisce però l’incrocio dei pali. I bianconeri si chiudono, riuscendo a contenere il continuo ma inefficiente forcing dei campioni d’Italia. Negli ultimi finali l’Inter si avvicina al pareggio: il perfetto cross di Perisic trova la testa di Vecino, respinto dall’attento Szczesny. Neanche un minuto ed arriva il pareggio. Chiellini devia in rete il cross – sempre all sinistra – di Barella. Rispettando il copione di giornata, Calvarese consulta l’on field review per la trattenuta di Lukaku sul capitano bianconero. Per il direttore di gara è tutto regolare: è 2-2. Il pareggio dura un non nulla. Perisic atterra Cuadrado in area ed è nuovamente rigore. Lo stesso colombiano va dal dischetto e trasforma (88′).