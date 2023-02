La Juventus ospita in casa la Fiorentina. Primi minuti di gioco equilibrati, la Juve tenta il vantaggio con Kostic ma Terracciano glielo nega. Al 34′ Rabiot trova il gol di testa. Comincia il dominio dei bianconeri, dopo un’ora di gioco l’ex Vlahovic segna il raddoppio, ma il Var annulla per fuorigioco. La Fiorentina cerca il pareggio con Jovic. Al 88’ pareggio, rete di Castrovilli ma viene annullato. Finisce 1-0 per la Juventus.