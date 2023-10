Serie A, Juve e Atalanta non si fanno male. Finisce 0 a 0 nel posticipo delle 18:30

Nel posticipo delle 18:30 giocato al Gewiss Stadium si sono sfidate Atalanta e Juventus. Nel match che avrebbe garantito il terzo posto in solitaria, le due squadre hanno preferito interpretare la sida in modo più tattico e ciò ha garantito un grande equilibrio che non ha lasciato spazio a molte emozioni.

Se nel primo tempo qualche potenziale occasione ce l’ha avuta la Juventus con Chiesa, seppur non spaventando mai seriamente la porta di Musso, nel secondo è stata la Dea ad avere il pallino del gioco.

Le chance per passare in vantaggio sono capitate soprattutto sui piedi di Koopmainers, ma il vero protagonista è stato Szczęsny quando ha deviato sulla traversa una punizione diretta sotto l’incrocio di Muriel.

La partita quindi finisce a reti bianche e divide la posta in palio tra le due squadre che permette entrambe di restare in coda al treno Champions.