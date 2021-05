Serie A, Inter-Sampdoria 5-1. I nerazzurri festeggiano con una goleada lo scudetto

Con lo scudetto ormai conquistato, l’Inter si regala un’altra vittoria al San Siro contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Sono i nerazzurri a fare la gara e alla prima occasione sono già avanti: Augello perde un brutto pallone sulla pressione di Vecino che serve Lautaro che a sua volta è bravo a girare per Young e, dall’assist dell’inglese, arriva la spaccata vincente di Gagliardini. Le squadre cominciano ad allungarsi, ma è la squadra di casa a fare da padrona. Al 27′ infatti, arriva il raddoppio con Sanchez servito alla perfezione da Gagliardini dopo uno slalom in mezzo al campo.

La Sampdoria non si arrende e trova il gol della speranza con Keita Balde bravo a sfruttare un tiro sporco di Candreva. Passano due minuti e la capolista torna avanti sempre con Sanchez: Hakimi sguscia sulla corsia destra, traversone per il cileno che da solo trasforma per la doppietta personale. Nel secondo tempo trova la gloria anche Andrea Pinamonti che, entrato da poco in campo, viene servito da Barella e trafigge Audero. Al 70′ Lautaro chiude la sfida su calcio di rigore, dopo un fallo di mano in area di Adrien Silva.