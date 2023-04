Serie A, Inter-Lazio 3-1: è Lautaro show a San Siro

Si è da poco conclusa Inter-Lazio allo stadio San Siro, gara fondamentale per la lotta Champions League. Felipe Anderson porta in vantaggio i biancocelesti all’30’, gravissimo errore di Acerbi che perde palla all’interno della sua area, il brasiliano batte di mancino Onana. Al 77′ il subentrato Lautaro Martinez trova la rete del pareggio, l’argentino si trova uno contro uno con Provedel e lo spiazza verso il palo di sinistra. Dopo pochi minuti, all’83’ Gosens sigla il goal del vantaggio nerazzurro: cross perfetto di Lukaku verso il secondo palo, l’esterno sinistro si fa trovare pronto e batte Provedel sotto le gambe. Al 90′ arriva la rete che mette al riparo i tre punti per l’Inter: è sempre Lautaro, che questa volta sfrutta un retropassaggio sbagliato di Vecino, prima conclude contro Provedel e poi appoggia la palla in rete a porta vuota.

La Lazio resta a quota 61 punti, L’Inter aggancia Roma e Milan a quota 57. In caso di vittoria del Napoli sulla salernitana, gli azzurri sarebbero matematicamente campioni d’Italia.