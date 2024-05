Il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato al termine della sfida con la Juventus, ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

Oggi esce contento per questo pareggio o mangiandosi le mani?

“Penso che abbiamo fatto un’ottima partita, soprattutto se penso che 48 ore fa stavamo qui tutti incerottati dopo una partita importante. Andando in crescendo sia fisicamente che di testa oggi posso solo che essere contento. Stiamo facendo una rincorsa in cui i pareggi non ci fanno tanto piacere, ma sono contento di come giocano i ragazzi. È la voglia di arrivare a un risultato, a un obiettivo. Sono contentissimo di questo approccio, di questa partita. Ci sono 4 o 5 giocatori che hanno fatto 10mila minuto da quando sono arrivato e sono magnifici. Con un pizzico di fortuna in più potevamo vincerla ma anche loro hanno avuto delle occasioni. Loro sono veramente forti, hanno giocatori eccezionali”.

Cambio di Dybala?

“Niente di grave ma ha un fastidio all’adduttore, speriamo nulla di grave”.

La scelta della seconda punta e dell’ala destra?

“Sono soddisfatto di Dybala e di come si muove in mezzo al campo. Un allenatore deve sfruttarlo per quello che sa fare. Uno come Baldanzi può alternarsi e occupano quella zona dandogli la possibilità di giocare più centrale”.

Squadre allungante nel secondo tempo te lo aspettavi?

“Probabilmente è il discorso che entrambe le squadre pensavano di vincere. La Juve ha tanta fisicità, quindi a noi non conviene fare area/area. Negli ultimi 10/15 minuti li abbiamo chiusi. Quando subiamo poi ci spaventiamo dobbiamo tanto migliorare su questo. A volte la stanchezza aiuta a fare partite così più lunghe e si creano tante occasioni per ì contropiedi”.

Avete solo un risultato a disposizione domenica.

“È si. La partita per l’Atalanta sarà una finale, giocarla così lontano falsa un po’ tutto quanto. I calcoli da fare sono ovviamente diversi ma non è colpa di nessuno”.

Come si può ribaltare contro il Leverkusen?

“Ci si crede rendendosi conto che non è facile. Abbiamo avuto una buona aggressività e una grande occasione, senza troppa fretta solo due i gol da recuperare. Ho chiesto consiglio anche a mister Allegri. Loro sanno essere tanto fastidiosi e noi dobbiamo essere intelligenti sapendo che la partita dura tanto”.