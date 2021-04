Serie A, Inter-Cagliari 1-0: ai nerazzurri basta Darmian per continuare la corsa scudetto

L’Inter continua la corsa scudetto. Contro il Cagliari alla formazione di Conte basta la rete di Darmian (78′). I nerazzurri salgono ora a 74 punti, + 11 dal Milan, vittorioso ieri 1-3 sul Parma. L’Inter tiene il pallino del gioco sin dall’inizio. La formazione nerazzurra cerca da subito il vantaggio. Ci va vicino al 10′: tiro di Eriksen da fuori area, Vicario (Cragno assente per positività al Covid) vola e nega la gioia al danese. La rete arriva sette minuti dopo con Sanchez. Il gol del cileno è però annullato per posizione di fuorigioco. L’Inter continua a premere e Sensi cerca la soluzione vincente, ma il tiro finisce fuori di un soffio. Il Cagliari prende fiducia e si fa vedere con Nainggolan: la conclusione del grande ex è neutralizzata dai pugni di Handanovic. Prima della fine della prima frazione, c’è l’ultimo squillo nerazzurro con Darmian. Vicario è nuovamente attento.

L’estremo difensore rossoblù si ripete poi ad inizio ripresa su Sensi. L’Inter getta poi alle ortiche una buona ripartenza orchestrata da Lukaku: il belga appoggia a Sanchez, che sbaglia la misura del passaggio volto a chiudere il dialogo. Al 60′, il centravanti nerazzurro gira di testa il cross di Brozovic: palla che finisce sul fondo. Continua l’assedio interista, a sbloccare il risultato ci prova ancora una volta Eriksen: Vicario si rifugia in corner. È poi il turno di de Vrij, che trova la traversa a dire di no. Al 78′ arriva il gol. Hakimi dialoga con Lukaku, entra in area e serve sul secondo palo Darmian: l’esterno insacca e firma il successo nerazzurro.