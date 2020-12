Serie A, Inter-Bologna 3-1. Lukaku e la doppietta di Hakimi portano i nerazzurri al secondo posto

Finita la gara allo Stadio San Siro tra Inter e Bologna, match valido per la decima giornata di Serie A. Gara dalle mille emozioni quella andata in scena a Milano con due squadre super offensive e pronte al continuo cambio di fronte. Primo tempo di marchio nerazzurro che colleziona numerose azioni d’attacco e passa in vantaggio al 16′ con il gol del solito Lukaku e raddoppia al 45′, a ridosso della fine del primo tempo, con il gol di Hakimi. Il Bologna si rivede solo nel secondo tempo e riesce ad accorciare le distanze con il giovane Vignato, entrato da poco in campo. Mentre il Bologna spera, l’Inter ripristina il doppio vantaggio con la doppietta di Hakimi. L’Inter si porta dunque a 21 punti e raggiunge il secondo posto in classifica. Il Bologna rimane al decimo posto in classifica con 12 punti.