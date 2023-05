Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina, l’Inter ospita a Milano l’Atalanta. Trascorsi soli 39 secondi dal fischio d’inizio, i nerazzurri passano in vantaggio con la rete di Lukaku. Al 3′ sono già 2-0: gol di Barella, che arriva dopo tre tentativi e due parate di Sportiello su Dimarco. La rete di Pasalic al 36’ riapre la partita. Nella ripresa Lukaku manda in porta Brozovic che fa segnare Lautaro. Al 91’ autogol di Onana. Finisce 3-2 tra Inter e Atalanta.