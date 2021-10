Serie A, il Sassuolo espugna lo Stadium. Vince anche l’Atalanta. Solo un pari tra Udinese e Verona

Finiscono le partite delle 18:30 della decima giornata di Serie A. L’Atalanta supera in rimonta la Sampdoria al Ferraris. I blucerchiati vanno avanti al 10′ con un bel gol di Caputo, lasciato tutto solo in ripartenza. La Dea risponde al 17′ con l’autogol di Askildsen a seguito del colpo di testa di Zapata. Lo stesso colombiano al 21′ sempre di testa trafigge Audero dopo un grande assist di Zappacosta. Ilicic all’ultimo minuto sancisce il definitivo 3-1.

Il Sassuolo espugna lo Stadium. Nel primo tempo la gara la sbloccano i ragazzi di Dionisi: Defrel serve in area Frattesi che, a tu per tu con Perin, non sbaglia. Il pareggio bianconero arriva solo al 76′ con Mckennie: punizione di Dybala che pesca in area l’americano che di testa infila Consigli. I bianconeri negli ultimi minuti cercano disperatamente il gol ma si scoprono e in ripartenza, lasciano Maxime Lopez da solo contro Perin che con un pallonetto non fallisce.

Pareggio anche tra Udinese e Verona. I bianconeri di Gotti sbloccano l’incontro al 3′ con Success: il numero 7 bianconero sii libera Ceccherini e sfrutta l’intelligente movimento senza palla di Beto per presentarsi davanti a Montipò e batterlo con una conclusione angolata. Il Verona acciuffa il risultato all’83’ grazie al rigore trasformato da Barak a seguito dopo un fallo di Pereyra.